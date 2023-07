Le Real Madrid a tout prévu pour oublier Mbappé

Arnaud De Kanel

La tension est à son maximum entre Kylian Mbappé et le PSG. Dans un entretien paru ce samedi, l'attaquant a rajouté de l'huile sur le feu et cela le rapproche encore plus de Real Madrid. Pour autant, les Madrilènes se méfient du tricolore et préparent leurs arrières.

Kylian Mbappé sème la pagaille au PSG. Par le biais d'une lettre envoyée à sa direction, il a fait part de sa volonté de ne pas prolonger son contrat actuel. Afin de ne pas le laisser partir libre l'été prochain, le club de la capitale souhaite le faire partir. Le Real Madrid serait en pole pour l'accueillir mais Mbappé assure vouloir disputer la saison à venir avec le PSG, notamment pour toucher la prime de fidélité qui lui est promise. La direction madrilène craint un énième volte-face du vice-champion du monde et elle n'envisagerait pas de faire la saison avec Joselu en unique attaquant.

«Le Real scrute le marché»

« Si Kylian Mbappé ne vient pas, qu’est-ce que va faire le Real Madrid cette saison ? Joselu titulaire ? Rodrygo recentré ? Aujourd’hui on a beaucoup de doute. Il y a cette envie de Florentino Pérez, mais au club on veut être fixé assez rapidement pour pour une fois potentiellement faire un plan B. Le Real scrute le marché parce que le Real ne s’attendait pas à ce que Benzema parte, et donc tout a changé. Parce que normalement dans ce club, tout est millimétré », a déclaré Romain Molina sur sa chaine Youtube . Si Kylian Mbappé ne force pas son départ du PSG, le Real Madrid recrutera probablement un attaquant selon le journaliste.

«Si Mbappé ne vient pas, il y aura un autre attaquant»