Une catastrophe causée par Mbappé ? L’annonce de Deschamps

Thibault Morlain

Suite aux retraites internationales d’Hugo Lloris et Raphaël Varane, Didier Deschamps a dû nommer un nouveau capitaine pour l’équipe de France. Le choix s’est alors porté sur Kylian Mbappé, au détriment notamment d’Antoine Griezmann. Si cela n’a pas été simple à digérer pour le joueur de l’Atlético de Madrid, le sélectionneur des Bleus explique ne pas avoir eu peur de possibles répercussions sur Griezmann.

Après la Coupe du monde, une grande page s’est tournée en équipe de France. En effet, Hugo Lloris et Raphaël Varane ont décidé de dire stop avec la sélection et de prendre leur retraite internationale. Didier Deschamps a alors perdu deux de ses cadres, mais il a surtout perdu son capitaine et son vice-capitaine. Il a alors fallu désigner un nouveau patron pour les Bleus et ils étaient deux en course pour récupérer le brassard : Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Deschamps a fini par trancher et c’est le joueur du PSG qui a obtenu ce statut de capitaine, tandis que le joueur de l’Atlético de Madrid est devenu le vice-capitaine.

« J’ai mis un jour et demi ou deux jours à digérer »

Antoine Griezmann le voulait vraiment ce brassard de capitaine. Et le joueur de l’équipe de France n’avait pas caché son malaise à ce sujet, expliquant notamment : « J’ai mis un jour et demi ou deux jours à digérer. Mais après, quand je suis sur le terrain, je suis heureux. C’est ce qui m’importe le plus. Maintenant à fond avec Kylian qui est notre capitaine. Rien ne va changer parce que je suis comme ça ».

« Ce sont des histoires inventées »