Zidane reçoit une invitation pour entraîner Kylian Mbappé !

Dimanche soir, l'équipe de France Espoirs a chuté en quart de finale de l'Euro face à l'Ukraine. Une nouvelle désillusion pour le sélectionneur Sylvain Ripoll qui n'arrive pas à décrocher le moindre résultat. Inquiétant forcément à un an des JO de Paris puisqu'il aura la sélection entre ses mains. Pour le remplacer, Didier Roustan nommerait bien Zinédine Zidane.

Les Bleuets n'y arrivent pas. Les hommes de Sylvain Ripoll se sont inclinés en quart de finale de l'Euro Espoirs ce dimanche face à l'Ukraine. Une très grosse déception au vu du matériel mis à disposition du sélectionneur. Cela ne présage rien de bon à un an des JO de Paris, compétition à laquelle Kylian Mbappé et d'autres internationaux tricolores souhaitent participer. Une médaille autre que celle en or serait un échec pour l'équipe de France. Pour devenir champion olympique, Didier Roustan propose donc de remplacer Sylvain Ripoll par Zinédine Zidane.

Mbappé l’attend au PSG, le feu vert est donné https://t.co/dfQQ5Uywud pic.twitter.com/V8bCc2ynKT — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

«Je pense qu’il faudrait poser la question à Zinedine Zidane»

Dans L'Equipe du Soir , le journaliste s'est expliqué : « C’est vrai que c’est pas toujours un poste facile (sélectionneur des Espoirs), mais le fait que les JO soient à Paris et que des joueurs d’envergure comme Mbappé veulent y participer, je ne vois pas Ripoll présenter toutes les garanties pour aller chercher la médaille d’or. Moi je pense qu’il faudrait poser la question à Zinedine Zidane. » Toutes les parties s'y retrouveraient selon Didier Roustan.

«T’as Zidane sur le banc de l’équipe de France olympique c’est pas rien !»