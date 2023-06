Émeutes : Après Mbappé, l’équipe de France sort du silence

La rédaction

La France s'embrase depuis plusieurs jours. Des émeutes éclatent aux quatre coins de la France suite au décès du jeune Nahel. Kylian Mbappé avait pris la parole après le drame et désormais, c'est l'équipe de France qui a pris la parole pour cette fois-ci appeler au calme.

Après la mort du jeune Nahel survenue mardi, la France fait face à de violentes émeutes. Jeudi soir, la situation a de nouveau dégénéré. Les forces de l'ordre sont prises à partie par des émeutiers de plus en plus violents. Quelques jours après l'indignation de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux, l'équipe de France a réagi à la situation actuelle. Comme Emmanuel Macron un peu plus tôt dans la journée, les hommes de Didier Deschamps appellent à l'apaisement.

«La violence ne résout rien»

Par le biais d'un communiqué, les Bleus écrivent : « Comme tous les Français, nous avons été marqués et choqués par la mort brutale du jeune Nahel. Depuis ce tragique évènement, nous assistons à l'expression d'une colère populaire dont nous comprenons le fond, mais dont nous ne pouvons cautionner la forme. Issus pour beaucoup d'entre nous des quartiers populaires, ces sentiments de douleur et de tristesse, nous le partageons également. Mais à cette souffrance s'ajoute celle d'assister impuissants à un véritable processus d'autodestruction. La violence ne résout rien, encore moins lorsqu'elle se retourne inéluctablement et inlassablement contre ceux qui l'expriment, leurs familles, leurs proches et leurs voisins. »



«Le temps de la violence doit cesser»