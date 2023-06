Équipe de France : Cette déclaration de Mbappé qui va ravir Deschamps

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Il y a quelques mois, Didier Deschamps a décidé de nommer Kylian Mbappé en tant que capitaine de l’équipe de France suite à la retraite internationale d’Hugo Lloris. Loin de se perdre pour un autre, l’attaquant du PSG est même reconnaissant envers son sélectionneur pour la confiance dans ce nouveau rôle qui ne le fait que progresser.

Au sortir de la Coupe du monde, Didier Deschamps, tout juste prolongé à la tête de l’équipe de France, a dû prendre une décision radicale : qui remplacera Hugo Lloris en tant que capitaine. Plusieurs candidats naturels ont émergé avec deux grands favoris : Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

Griezmann était déçu

Après un court suspense, Didier Deschamps a choisi de confier le brassard à Kylian Mbappé. Un choix qui a un peu écorché Antoine Griezmann. « J’ai 32 ans, même si j’ai encore les cannes je suis quand même sur la fin. Un jour et demi, deux jours à mal le digérer, mais après quand je suis sur le terrain je suis heureux, c’est ce qui m’importe le plus. Maintenant, à fond derrière Kylian qui est notre capitaine, et ne rien changer parce que je suis comme ça ! », a confié le métronome tricolore.

Zidane au PSG ? L’annonce qui relance tout https://t.co/zy22ca7HYj pic.twitter.com/kjt0aIpVHC — le10sport (@le10sport) June 25, 2023

«J'apprends tous les jours»