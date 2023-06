Messi fait pleurer Mbappé, il fait une grande annonce

Jean de Teyssière

La finale d'anthologie entre la France et l'Argentine en Coupe du monde fait encore beaucoup parler et Lionel Messi se plaît à aborder le sujet. Ayant obtenu son premier trophée à 35 ans, la Pulga affirme haut et fort partout où il passe que sa carrière est désormais complète car il a tout gagné, ce trophée étant le seul qu'il lui manquait.

La carrière de Lionel Messi est un peu de celle dont tous les jeunes footballeurs rêvent. Prophète en son pays, vainqueur de tous les trophées avec ses clubs et sélections... Si on veut être un peu pointilleux, mais Lionel Messi ne nous en voudra certainement pas, mais en France, avec le PSG, on peut dire qu'il lui manque la Coupe de France. Pour le septuple Ballon d'Or, ce trophée était vraiment le seul qu'il lui manquait dans son armoire.

Messi se confie sur son aventure parisienne

Dans une interview accordée à Lionel Messi est revenu longuement sur ses années parisiennes. Le champion du monde est lucide et estime qu'il y a eu une cassure entre lui et le public du Parc des Princes assez rapidement. Mais cette aventure est désormais derrière lui, puisque Lionel Messi va quitter le PSG à la fin du mois de juin et s'est déjà mis d'accord avec l'Inter Miami pour y évoluer la saison prochaine. Au vu de ce qu'il raconte, Messi pourrait avoir du mal à trouver de la motivation.

Fiasco pour le PSG, Messi lâche un terrible aveu sur Neymar https://t.co/m7XPQFhGBZ pic.twitter.com/LYODb9TLbB — le10sport (@le10sport) June 25, 2023

« J'ai atteint l'objectif le plus important en remportant la Coupe du monde »