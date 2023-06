Phénoménal, Mbappé peut surpasser Haaland

Arnaud De Kanel

Malgré une saison famélique en termes de trophées avec seulement un Trophée des Champions et une Ligue 1, Kylian Mbappé a affolé les compteurs sur le plan personnel aussi bien en club qu'en sélection. Et ce lundi soir, il pourrait surpasser un certain Erling Haaland.

Kylian Mbappé a enchainé les buts cette saison. Sur le plan statistique, sa saison est incroyable. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG et il a également remporté le trophée de meilleur buteur du championnat et de la Coupe du monde. Face à la Grèce, il aura l'occasion d'entrer encore en peu plus dans l'histoire.

Mbappé peut dépasser Haaland

Si Kylian Mbappé s'est transformé en véritable machine à marquer cette saison, Erling Haaland a continué sur sa lancée phénoménale. Pour sa première saison avec Manchester City, le Norvégien a fait un carton plein. Club et sélection confondus, le Cyborg a trouvé le chemin des filets à 54 reprises en 56 rencontres. Kylian Mbappé, qui est actuellement à 53 buts sur la saison, est le seul à pouvoir le battre étant donné que les deux autres poursuivants, à savoir Leo Messi et Harry Kane, comptabilisent 38 buts chacun.

Platini chassé par Mbappé

Kylian Mbappé peut battre un autre record ce lundi soir face à la Grèce. S'il venait à marquer par deux fois, il égalerait un certain Michel Platini et ses 41 buts avec l'équipe de France, devenant ainsi le quatrième meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Avant de partir en vacances, nul doute qu'il aura à coeur de marquer les esprits.