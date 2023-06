Révolution en équipe de France, le vestiaire de Deschamps n’en revient pas

Thibault Morlain

Suite à la dernière Coupe du monde, c’est une grande page qui s’est tournée en équipe de France. En effet, deux cadres de Didier Deschamps ont décidé de prendre leur retraite internationale : Hugo Lloris et Karim Benzema. De quoi surprendre tout le monde, y compris dans le vestiaire des Bleus. A commencer notamment par Paul Pogba.

Pour l’équipe de France, la Coupe du monde 2022 s’est terminée sur une immense déception avec cette défaite en finale face à l’Argentine. Et suite à cette compétition, Didier Deschamps a dû repartir sur un nouveau cycle sans certains de ses cadres. En effet, Raphaël Varane et Hugo Lloris ont décidé d’en rester là avec l’équipe de France, faisant le choix de prendre leur retraite internationale.

Deschamps lance le projet Mbappé, Griezmann se lâche https://t.co/GTIp6aYxRX pic.twitter.com/YUHe8DMOT1 — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

« J’étais surpris sans être surpris »

Dans une interview accordée à Views , Paul Pogba est revenu sur cette décision de Raphaël Varane et Hugo Lloris. Et cela a surpris le joueur de la Juventus et de l’équipe de France : « J’étais surpris sans être surpris parce qu’il [Raphaël Varane] me l’avait annoncé. Il m’avait annoncé juste après la Coupe du monde, qu’il allait arrêter. Je m’en doutais pour Hugo mais je ne pensais pas que ça allait être directement après le mondial ».

« C’est compréhensible »