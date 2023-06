Messi, Neymar… Choqué, il balance sur Kylian Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Face à Gibraltar ce vendredi, Kylian Mbappé s’est montré peu inspiré malgré son but et la victoire de l’équipe de France (3-0) sur la pelouse de l'Algarve à Faro (Portugal). Une prestation qui n’a pas échappé à Daniel Riolo, taclant l’attaquant du PSG pour son déchet technique et certains gestes affichés sur le terrain.

Kylian Mbappé est loin d’avoir réalisé le meilleur match de sa saison ce vendredi contre Gibraltar (3-0), et ce malgré la faible adversité qui attendait l’équipe de France. L’attaquant du PSG a bien trouvé le chemin des filets sur penalty mais s’est montré trop brouillon le reste du temps. Une contreperformance soulignée par Daniel Riolo, pas tendre en évoquant sa prestation.

« Un truc qui me choque, c’est ce déchet technique »

« Il en a fait des tonnes. Il a ce défaut encore, c’est difficile de dire qu’il manque un match. (…) Il est toujours fort et on sait que ce mec-là peut être extraordinaire. Mais il a parfois quand même un truc qui me choque, c’est ce déchet technique qu’il est capable d’avoir. C’est complètement fou. Quand il perd autant de ballons mais surtout qu’il les perd parce qu’il veut tout faire, qu’il veut totalement tout monopoliser et qu’il joue façon rockstar genre show-off à vouloir en faire des tonnes… Je trouve que c’est symbolisé par la façon qu’il a de tirer les penaltys, d’une façon que je trouve débilissime. Cette espèce de course, comme un double-pas en NBA. Il se force à regarder le gardien, il le fait par mode parce que plein de mecs veulent tirer les pénos comme cela. Mais, tire normalement le péno bordel ! », s’emporte le journaliste dans l’ After Foot .

« Techniquement, ce sera jamais Messi ou Neymar »