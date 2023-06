Mbappé déclenche une polémique, il en remet une couche

Hugo Chirossel

Depuis que Kylian Mbappé a refusé de participer à une séance photo avec certains sponsors en mars 2022, le sujet des droits à l’image en équipe de France n’a toujours pas été réglé. Présent en conférence de presse ce jeudi, en marge de la rencontre face à Gibraltar, le capitaine des Bleus a renvoyé la balle à Philippe Diallo, président de la FFF.

« La question des droits à l'image ? Nous sommes prêts à y répondre mais dans un cadre qui doit préserver le modèle économique et les intérêts de la FFF . » Il y a quelques jours, lors de l’assemblée générale de la FFF, Philippe Diallo avait déclaré vouloir régler la question des droits à l’image en équipe de France.

PSG : La réponse de Kylian Mbappé à Emmanuel Macron https://t.co/VrrMJxnG3x pic.twitter.com/yCZyEJ0O3n — le10sport (@le10sport) June 15, 2023

Le problème des droits à l’image toujours sur la table

Un sujet qui traîne depuis plus d’un an. Les discussions se poursuivent entre le président de la FFF, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, les vice-capitaine et capitaine de l’équipe de France. Mais comme l’indiquait RMC Sport , un accord serait encore loin d’être trouvé entre toutes les parties.

« Je pense que c'est une question pour Philippe Diallo »