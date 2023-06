Un joueur plaque tout suite au coup de fil de Deschamps

Arnaud De Kanel

La saison est officiellement terminée, mais pas pour tout le monde. Les sélections internationales se retrouvent à l'image des Bleus qui sont arrivés à Clairefontaine vendredi. Les coéquipiers de Kylian Mbappé vont être rejoints par Boubacar Kamara, appelé de dernière minute alors qu'il allait s'envoler pour sa nuit de noces avec sa femme.

L'équipe de France se retrouve à Clairefontaine pour préparer les deux matchs d'éliminatoires en vue de l'Euro 2024 face à Gibraltar puis contre la Grèce. Didier Deschamps a composé avec les mêmes ou presque, mais cette fin de saison a laissé des traces. Adrien Rabiot a été contraint de déclarer forfait et c'est Boubacar Kamara qui a été appelé pour le remplacer. Un gros imprévu pour l'ancien joueur de l'OM qui allait se rendre en vacances.

«Je ne sais pas si je dois rigoler ou pleurer»

La saison enfin terminée, Boubacar Kamara allait s'envoler pour son voyage de noces avec sa femme, l'influenceuse Coralie Porrovecchio. Mais le milieu de terrain a du annuler son voyage car Didier Deschamps l'a appelé pour défendre les couleurs de l'équipe de France. « Je ne sais pas si je dois rigoler ou pleurer », a écrit la femme du joueur en story Instagram, forcément déçue de l'annulation de sa lune de miel au dernier moment. Coralie Porrovecchio a livré le récit de ce dimanche à rebondissements dans une vidéo.

«Les aléas de vies de femmes de footeux que vous enviez tellement»