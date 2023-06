La polémique est relancée, Mbappé se fait encore clasher

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Il y a un an, Kylian Mbappé créait la polémique avec une déclaration osée sur le football sud-américain. Déjà bien provoqué après la victoire de l’Argentine à la Coupe du monde, l’attaquant du PSG a de nouveau été la cible de provocations suite au sacre de l’Uruguay au Mondial des moins de 20 ans.

Meilleur buteur de la dernière Coupe du monde avec huit réalisations, Kylian Mbappé n’a pas pu empêcher la défaite de l’équipe de France en finale face à l’Argentine. Alors forcément, les Argentins ne se sont pas privés pour chambrer l’attaquant du PSG qui avait lâché, quelques mois auparavant, une déclaration osée sur le football sud-américain. « L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné », avait lancé Kylian Mbappé.

«Mbappé a commis une erreur»

Et même un an après, l’attaquant de l’équipe de France est encore visée pour cette déclaration. Après le titre de champion du monde de l’Uruguay chez les moins de 20 ans, le numéro 7 du PSG s’est encore fait clasher. « Mbappé a commis une erreur. Nous devons être plus positifs et penser que nous sommes très forts en tant que continent parce que le football est né ici. Nous avons montré que nous pouvions être compétitifs et que nous pouvions gagner. Nous avons incontestablement battu une équipe puissante (l’Italie), une équipe qui a battu le Brésil. Nous avons battu des pays de tous les continents. C'est historique », assure Ignacio Alonso, le président de la fédération uruguayenne, dans des propos relayés par RMC Sport.

