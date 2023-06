Le PSG sous pression, Mbappé s’en frotte les mains

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a dû faire une croix sur les Jeux Olympiques de 2021, mais veut disputer les olympiades de 2024 à Paris. C’est également le souhait de la Fédération française de football. Des échanges entre Mbappé et le PSG sont imminents, ce qui pourrait définir au passage son avenir à Paris.

En 2021, ce fut un rendez-vous manqué entre Kylian Mbappé et les Jeux Olympiques qui se déroulaient à Tokyo. Comme Lionel Messi en 2008 et Neymar ainsi que Marquinhos en 2016, Mbappé souhaitait représenter son pays lors des olympiades japonaises, en vain puisqu’il n’avait finalement pas reçu l’aval du PSG pour participer à cet évènement mondial après l’Euro. Et ce, bien qu’il y comptait bien.

La FFF annonce la couleur pour Mbappé aux JO de Paris en 2024

En 2024, Kylian Mbappé pourra toujours participer aux Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris, chez lui, en France. L’occasion parfaite pour Mbappé d’aller conquérir un autre titre avec la sélection française après la Coupe du monde et la Ligue des nations. C’est d’ailleurs ce que le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo a fait savoir devant une assemblée générale de la FFF . « Les Jeux Olympiques 2024 avec Kylian Mbappé ? Il y a une sorte d’intérêt supérieur du pays qui doit prédominer. Le monde entier aura le regard sur nous. Nous devons aligner notre meilleure équipe, avec le capitaine des Bleus. Je souhaite que son voeu soit exaucé ».

Discussions imminentes entre le PSG et Kylian Mbappé ?