Messi claque la porte du PSG, le Real Madrid s’en mêle

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre après le 30 juin, Lionel Messi a annoncé son transfert à l'Inter Miami, repoussant ainsi les propositions du FC Barcelone. Milieu de terrain du Real Madrid, Federico Valverde s'est prononcé sur le départ de l'international argentin du PSG. Le joueur uruguayen lui a souhaité bonne chance avant son départ aux Etats-Unis.

Lionel Messi ne portera pas le maillot du PSG la saison prochaine. L'international argentin a pris la décision de ne pas prolonger son contrat, qui prendra fin en 30 juin prochain. Dans un entretien accordé aux médias espagnols, Messi a annoncé sa prochaine destination.

Messi va signer à l'Inter Miami

« J'ai pris la décision d'aller à Miami. Ce n'est pas encore fait à 100 % mais on a décidé de continuer là-bas » a confié le joueur de 35 ans à Sport . Dans un entretien accordé à ESPN, Federico Valverde s'est prononcé sur cette opération.

Valverde se prononce sur la décision de Messi