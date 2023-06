Un clash est annoncé, Messi prend une décision radicale

Baptiste Berkowicz

Officialisé mercredi en tant que nouveau joueur de l'Inter Miami, Lionel Messi a donc quitté le continent européen. En concurrence avec le FC Barcelone pour enrôler le joueur au sept Ballons d'Or, la franchise de David Beckham a bénéficié des mauvaises relations entre Joan Laporta, le président du club catalan, et la superstar argentine.

L'hypothèse d'un retour au FC Barcelone aura existé jusqu'aux ultimes minutes avant son départ à l'Inter Miami. Les révélations autour des négociations entre le club catalan et l'Argentin commencent à fuiter et on ne peut pas dire que la situation se soit arrangée entre Joan Laporta, le président du FC Barcelone, et Lionel Messi, l'ancien visage de la formation.

PSG : Un proche de Messi balance sur son transfert https://t.co/Mxeu3Jicvk pic.twitter.com/EYvFT4PmoZ — le10sport (@le10sport) June 10, 2023

Des relations tendues avec Laporta

Deux ans après son départ au PSG, Lionel Messi souhaitait bel et bien revenir au sein, du club catalan. Ancien footballeur, Santiago Canizares révèle les coulisses des discussions avec le FC Barcelone et les véritables intentions de chaque partie. « Messi et le Barça sont plus une parodie qu'autre chose. Même si Messi avait voulu venir au Barça, cela n'aurait pas été la meilleure chose à faire. Je sais que les relations entre Laporta et Messi ne sont pas au beau fixe. N'importe quelle action de Messi aurait pu mettre Laporta dans l'embarras. Ne pas avoir ce type de footballeur, qui est plus qu'un simple footballeur, est une chose très dangereuse. Personne n'ose dire du mal de Messi à Barcelone. Je pense que Barcelone a fait quelques démarches pour faire revenir Messi » a-t-il confié à Radio Marca.

Un retour au Barça impossible