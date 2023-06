Le PSG joue gros sur le mercato, l'annonce fracassante

Pierrick Levallet

Considéré comme un véritable crack au FC Barcelone, Ansu Fati n'est pourtant plus vraiment désiré. Le joueur de 20 ans n'entre plus dans les plans de Xavi et pourrait donc être poussé vers la sortie cet été. Le PSG et d'autres cadors européens en pinceraient pour lui. Mais les prétendants de l'international espagnol ont néanmoins posé leurs conditions au Barça.

Après Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte, le PSG aurait encore prévu de se renforcer lors du mercato estival. Le club de la capitale entend construire une équipe compétitive autour de Kylian Mbappé et compterait donc recruter d’autres joueurs, notamment dans le secteur offensif. Après Marco Asensio, c’est un autre Espagnol qui pourrait débarquer à Paris.

PSG : Un champion du monde à 50M€ ? L'ultimatum est lancé https://t.co/7bBrzRItzm pic.twitter.com/lxrxIZyaY2 — le10sport (@le10sport) June 11, 2023

Le PSG et l'Europe s'affolent pour Ansu Fati

Mundo Deportivo a révélé que le PSG suivait avec intérêt la situation d’Ansu Fati. Mais la formation parisienne ne serait pas seule. Le crack barcelonais serait également dans le viseur de Tottenham, du Bayern Munich et de Manchester United. Néanmoins, ces cadors auraient fixé leurs conditions au FC Barcelone.

Le Barça va devoir le brader