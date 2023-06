PSG : Kylian Mbappé fixe une grosse condition pour son transfert

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Un an après sa prolongation en grande pompe avec le PSG, Kylian Mbappé a annoncé lors de la cérémonie des trophées UNFP qu’il serait toujours là la saison prochaine. De quoi rassurer le club de la capitale à l’approche d’un exercice spécial. Comme il l’a toujours clamé, Mbappé veut participer aux Jeux Olympiques. Cette condition pourrait bien faire partie de son futur contrat.

C’est bien l’une des premières fois depuis un moment que Kylian Mbappé passe un été tranquille. Cette fois-ci, l’attaquant du PSG a tranché rapidement pour son avenir, de quoi rassurer tout le monde en interne, surtout après une saison aussi compliquée sur tous les points. « J'ai un contrat. L'année prochaine, je serai là, et je serai très content », confiait Kylian Mbappé lors de la cérémonie des trophées UNFP.

Projet Mbappé pour le PSG

Meilleur buteur de Ligue 1 et encore sacré meilleur joueur, Kylian Mbappé n’a pas baissé de régime cette année. Le PSG mise dessus et veut bien l’entourer pour la saison prochaine, c’est d’ailleurs pour cette raison que Luis Campos cherche à se séparer de Neymar. L’idée est de faire de la place à Mbappé et de l’accompagner du mieux possible. Un projet de jeu dans lequel le Brésilien ne figure pas. Mais au-delà du PSG, cette saison 2023-2024 sera encore spéciale. Avec l’Euro, mais pas que…

Les JO au cœur de son avenir