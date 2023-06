PSG : Mbappe attend un buteur, l’annonce est imminente

Baptiste Berkowicz

Le PSG n'hésite pas à recruter des joueurs en fin de contrat en ce début de mercato. Marcus Thuram, libre de s'engager où il le souhaite pour la saison prochaine, fait bien partie des cibles visées par le club de la capitale pour notamment accompagner Kylian Mbappé. L'AC Milan suit également de près le dossier du joueur du Borussia Monchengladbach.

Alors que le mercato parisien s'annonce agité, les dirigeants du PSG souhaitent limiter au maximum les coûts. Après Marco Asensio et Milan Skriniar, le club de la capitale souhaite poursuivre sa récolte de joueurs libres afin de ne pas verser d'indemnité de transfert. Dans ce sens, Marcus Thuram est dans les petits papiers du PSG.

Le Milan à la lutte

Le profil alliant vitesse, percussion et puissance de Marcus Thuram ne passe pas inaperçu auprès des écuries européennes. Sa situation contractuelle avantageuse attire l'oeil de ses courtisans. Selon Relevo , l'AC Milan est attentif à la situation du joueur du Borussia Monchengladbach et serait prêt à dégainer dans les prochains jours. Le journal annonce que des nouvelles à propos de l'international français arriveront en début de semaine prochaine, soit mi-juin. Une concurrence pour le PSG, qui garde, lui aussi, un œil avisé sur l'international français. Ce sera au joueur de décider de son futur club pour la saison prochaine.

Mbappé dans l'attente

À la recherche d'un joueur capable d'accompagner Kylian Mbappé sur le front de l'attaque, le PSG suit de près Marcus Thuram. Les affinités entre le joueur du Borussia Monchengladbach et celui du club parisien ne sont un secret pour personne et pourrait bien faciliter sa venue au sein de la capitale. Le rôle soit de remplaçant ou bien de titulaire reste à définir pour le joueur capable d'évoluer à gauche, mais aussi en pointe de l'attaque. En cas d'échec sur la piste Marcus Thuram, le PSG pourrait bien activer de manière intense des cibles plus importantes. Harry Kane ou encore Victor Osimhen font partie des noms cochés par la direction parisienne, Luis Campos en tête.