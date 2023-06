C’est annoncé, un buteur veut claquer la porte du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur de 22 buts en Süper Lig, Mauro Icardi est parvenu à relancer sa carrière en Turquie, à Galatasaray. Tout au long de la saison, le joueur argentin a été acclamé par les supporters turcs. Pas de quoi retourner au PSG. Selon l'un des dirigeants du club stambouliote, le buteur n'aurait pas l'intention de retourner en France.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Mauro Icardi s'éclate en Turquie. Arrivé à Istanbul durant l'été 2022 dans le cadre d'un prêt sans option d'achat d'une saison à Galatasaray, l'international argentin a retrouvé le sourire, mais surtout le chemin des filets. Décevant au PSG la saison dernière, Icardi a inscrit 22 buts en Süper Lig, un chiffre qu'il n'avait plus atteint depuis la saison 2017/2018. Icardi évoluait alors à l'Inter. Mais alors que le championnat turc vient de prendre fin, l'avenir de l'attaquant se pose.

« Icardi veut rester »

Président de Galatasaray, Dursun Özbek l'affirme : Icardi n'a pas l'intention de retourner au PSG. « Ce ne sera pas une opération facile car il y a un intérêt des clubs saoudiens et européens, mais il y a d'autres facteurs comme la position d'Icardi. On essaie d'offrir de meilleures conditions, on est en contact permanent avec le joueur et avec le PSG. Nous recherchons des sponsors : Icardi veut rester » a confié le dirigeant turc.

