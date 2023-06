Mercato : Une énorme fake news démentie à l’OM

Thibault Morlain

Le mercato estival vient d’ouvrir ses portes et du côté de l’OM, l’avenir de Dimitri Payet fait l’objet de plusieurs rumeurs. Si le numéro 10 olympien a encore un an de contrat, il a été question d’un possible départ. Pour Payet, un prêt a même été évoqué. Quid alors du mercato du Réunionnais ? Le principal intéressé a mis les choses au point.

Durant cet intersaison, l’OM devrait voir partir plusieurs joueurs. Il y a les joueurs prêtés qui retourneront d’où ils viennent, mais il faut aussi s’attendre à certaines ventes. On pense notamment à Matteo Guendouzi. Mais quid aussi de Dimitri Payet ? Il sort d’une saison galère et son avenir a fait l’objet de certaines rumeurs dernièrement.

« Je ne serai pas prêté »

Annoncé partant, Dimitri Payet a notamment vu son nom être associé à l’idée d’un prêt. Toutefois, pour France Football , le joueur de l’OM a été très clair à propos de cette possibilité : « Encore à l’OM la saison prochaine ? Je ne serai pas prêté, je serai là pour ceux qui ont pu en douter. Et encore longtemps j’espère ».

« Je viens de prendre une année sabbatique »