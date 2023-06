Le voilà le prochain entraîneur de l’OM

Thibault Morlain

Du côté de l’OM, le gros dossier du moment concernant bien évidemment le prochain entraîneur. Avec le départ d’Igor Tudor, Pablo Longoria scrute partout pour trouver celui qui officiera sur le banc olympien la saison prochaine. De nombreuses pistes seraient ainsi explorées à l’OM. Mais si finalement la solution se nommait… Dimitri Payet ?

Igor Tudor ne sera donc resté qu’une saison sur le banc de l’OM. Si le Croate avait encore un an de contrat, il a décidé de dire stop, obligeant alors Pablo Longoria à se mettre en quête d’un nouvel entraîneur pour le club phocéen. Marcelo Gallardo, Paulo Fonseca, Fabio Grosso… L’OM étudie différentes pistes pour ce poste, qui ne déplairait d’ailleurs pas à un certain Dimitri Payet.

« Entraîneur, oui, certainement un jour »

Actuel joueur de l’OM, Dimitri Payet dispose d’une clause de reconversion dans son contrat. Interrogé sur le sujet par France Football , le numéro 10 olympien s’est confié sur la possibilité de devenir le prochain entraîneur de l’OM : « Je me vois dirigeant, entraîneur ? Il n’y a rien d’établi. Après entraîneur, oui, certainement un jour. Mais où ? Est-ce que je pourrais entraîner un autre club que l’OM ? Oui et non. Je suis passé par des clubs mythiques, Saint-Etienne, Nantes, Lille. Mais, entraîner une autre équipe et venir au Vélodrome, ça me semble bizarre aujourd’hui quand j’y pense. (…) Vous voulez savoir si je vais prendre la suite après Tudor ? (Sourire) Je n’ai pas peur de me lancer, au contraire, j’aime les challenges excitants. Demain, on me dit : « Tu reprends l’OM ». Je dis oui direct ! ».

« Ça ne me déplairait pas d’entraîner des jeunes »