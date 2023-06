Surprise, il pose sa candidature pour entraîner l’OM

Thibault Morlain

Igor Tudor a donc décidé de claquer la porte, quittant l’OM et son poste d’entraîneur après seulement un an. Désormais, Pablo Longoria cherche un nouveau technicien pour le club phocéen. De nombreux noms sont évoqués pour occuper ce poste et voilà que Dimitri Payet s’est dit prêt à assumer ce rôle, lui qui pour rappel dispose d’une clause de reconversion à l’OM dans son contrat.

Qui sera le prochain entraîneur de l’OM ? Telle est la question qui anime actuellement la Canebière. Igor Tudor ayant décidé de partir, Pablo Longoria se démène en coulisses pour trouver son successeur. Et s’il était tout simplement sous ses yeux ? Dans France Football , Dimitri Payet s’est confié sur la clause de reconversion dans son contrat à l’OM et pour lui, ça ne le dérangerait pas de s’asseoir sur le banc de touche.

OM : Payet balance une énorme annonce sur son avenir https://t.co/7itj9lUK3V pic.twitter.com/Dw9hDPP4Mt — le10sport (@le10sport) June 10, 2023

« Je dis oui direct ! »

« Je me vois dirigeant, entraîneur ? Il n’y a rien d’établi. Après entraîneur, oui, certainement un jour. Mais où ? Est-ce que je pourrais entraîner un autre club que l’OM ? Oui et non. Je suis passé par des clubs mythiques, Saint-Etienne, Nantes, Lille. Mais, entraîner une autre équipe et venir au Vélodrome, ça me semble bizarre aujourd’hui quand j’y pense. (…) Vous voulez savoir si je vais prendre la suite après Tudor ? (Sourire) Je n’ai pas peur de me lancer, au contraire, j’aime les challenges excitants. Demain, on me dit : « Tu reprends l’OM ». Je dis oui direct ! », a d’abord assuré Dimitri Payet, prêt à prendre les commandes de l’OM.

« Je pense savoir ce qu’il faut faire et ne pas faire »