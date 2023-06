Neymar poussé vers la sortie par le PSG, que doit-il faire ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'instar de l'année dernière, le PSG devrait tenter de se séparer de Neymar. Bien que lié au club parisien jusqu'en 2027, l'international brésilien ne serait plus en odeur de sainteté au sein de la capitale française. Certaines équipes ont flairé le bon coup et seraient venues aux renseignements. Mais que doit faire Neymar ?

Neymar a vu l'un de ses amis quitter la capitale française. Après deux ans de bons et loyaux services, Lionel Messi a plié bagages et filé à l'Inter Miami. Un départ, qui pourrait isoler un peu plus le Brésilien, loin de faire l'unanimité à Paris. Il y a quelques semaines, certains supporters du PSG s'étaient rendus devant son domicile de Bougival pour réclamer son départ, malgré un contrat qui court jusqu'en 2027. Très marqué par cet épisode, Neymar aurait songé à changer d'air durant le mercato estival. Cela tombe bien puisque le PSG n'a pas l'intention de le retenir.

Mercato : Neymar frappe à la porte d’un club et se prend un stop XXL ! https://t.co/0VuDpdnhwo pic.twitter.com/HjF8jlKzVQ — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

Le PSG veut le vendre

Le PSG voudrait tourner la page au plus vite. En coulisses, la direction s'active pour lui trouver un point de chute. L'option la plus probable mène à la Premier League. Manchester United surveillerait la situation, mais les premiers contacts ont été noués avec Chelsea. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, les Blues ont accéléré dans ce dossier et souhaite s'attacher les services de Neymar.

Neymar veut s'imposer au PSG