Neymar - PSG : Une incroyable manipulation révélée sur le mercato

Suite à la décision de Lionel Messi de ne pas revenir au FC Barcelone, une étonnante rumeur a vu le jour sur le mercato. En Espagne, il a ainsi été expliqué que c'est Neymar qui pourrait finalement retrouver le club blaugrana. Plus en odeur de sainteté au PSG, le Brésilien pourrait alors retourner à l'envoyeur. A moins que tout cela ne serait qu'une manipulation. C'est en tout cas ce que pense Grégory Schneider.

Lié avec le PSG jusqu'en 2027, Neymar se retrouve encore une fois poussé vers la sortie par le club de la capitale. Comme le10sport.com vous l'a révélé, Chelsea est très intéressé par le Brésilien, mais ces dernières heures, c'est une autre information qui a fait énormément parler. En effet, de l'autre côté des Pyrénées, il a été expliqué que Neymar pourrait revenir au FC Barcelone suite à l'échec des Blaugrana avec Lionel Messi, qui a finalement préféré rejoindre l'Inter Miami.

« Il faut se poser la question à qui cette rumeur rend service »

Qu'en est-il alors de cette rumeur d'un retour de Neymar au FC Barcelone ? Au micro d' Europe 1 , Grégory Schneider a commenté cela, voyant alors un jeu de manipulation pour redorer quelque peu le blason du Barça : « Je mettrais bien une pièce sur le fait qu'il reste au PSG. Il faut se poser la question à qui cette rumeur rend service. Ça rend service au clan Neymar, mais je crois que ça rend aussi service au FC Barcelone. Qu'on le veuille ou non, le Barça est une équipe déclassée depuis 5-6 saisons, elle n'est plus compétitive en Ligue des Champions. C'est un club qui gère la misère avec quelques coups d'éclat comme Lewandowski. Mais ça demeure une équipe déséquilibrée, en difficulté en très haut niveau. C'est une équipe de Ligue Europa depuis deux saisons ».

« Ça ressemble quand même à une fiction ou une manip de haut vol »