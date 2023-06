«Des discussions sont en cours» : Il balance un transfert XXL de l'OM

Thibault Morlain

Une fois n'est pas coutume, l'OM devrait être l'un des agitateurs du mercato estival. Si l'identité du futur entraîneur reste encore inconnue, Pablo Longoria préparerait du lourd pour le recrutement olympien. Et voilà que des discussions ont été révélées pour l'arrivée d'un très grand nom à l'OM cet été.

A 32 ans, Eden Hazard pourrait bien être à un tournant de sa carrière. Son calvaire au Real Madrid vient de prendre fin puisque le Belge a été libéré par les Merengue. L'attaquant se retrouve donc actuellement libre. Mais quid de son avenir ? Eden Hazard pourrait-il choisir de prendre sa retraite ? Un challenge le titillerait visiblement actuellement : rejoindre l'OM.

Hazard vers l'OM ?

Et c'est Mohamed Henni qui a révélé ce vendredi cette possibilité qu'Eden Hazard s'engage avec l'OM pour la saison prochaine. Sur ses réseaux sociaux, il a alors lâché : « Pas plus tard que ce matin, il y a une info qui m'est parvenue. J'ai reçu un coup de fil, je me suis levé en sursaut. C'était un contact, ma source qui est très très proche d'Eden Hazard et apparemment Eden Hazard devrait rejoindre l'Olympique de Marseille très prochainement ».

« C'est du concret, le dossier avance bien »