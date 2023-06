«Jackpot», il annonce l’entraîneur parfait pour l’OM

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais en quête de son nouvel entraîneur, l’OM a notamment des vues sur Marcelo Gallardo qui fait office de piste relativement crédible puisqu’il est libre. Et Daniel Riolo estime que le technicien argentin serait le candidat idéal pour reprendre le flambeau d’Igor Tudor à l’OM.

C’est désormais officiel, Igor Tudor ne sera plus l’entraîneur de l’OM la saison prochaine puisqu’il a présenté sa démission au terme de cet exercice 2022-2023. Pablo Longoria est donc à la recherche d’un nouveau technicien, et plusieurs noms reviennent avec insistance pour l’OM, notamment ceux de Christophe Galtier et Marcelo Gallardo.

L’OM cherche son nouvel entraineur, la réponse arrive enfin https://t.co/APrcMgLPi8 pic.twitter.com/zw07HRIAXB — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

« Ce serait exceptionnel de l’avoir »

Et sur les ondes de RMC Sport , dans l’After Foot, Daniel Riolo a clairement affiche sa préférence entre Galtier et Gallardo sur le banc de l’OM : « En aucun cas Galtier correspond à la description faite par Longoria l'autre jour dans la fameuse conférence de presse (...) Gallardo c'est quand même un autre niveau. Gallardo est un entraîneur du futur. Pour l'OM ce serait exceptionnel de l'avoir. Si t'arrives à avoir ce coach-là, c'est le jackpot pour l'OM (…) Gallardo n'a visiblement pas beaucoup d'autres pistes. On l'attend depuis longtemps en Europe. Je pense que le moment est venu pour lui de prendre une équipe européenne. L'OM l'appelle, il n'y a aucune raison qu'il ne vienne pas », estime Riolo.

Riolo démonte la piste Galtier