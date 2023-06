OM : Riolo a fait son choix pour le prochain entraîneur

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2024, Igor Tudor a décidé de claquer la porte de l'OM à l'issue de cette saison. Pour remplacer le coach croate, Pablo Longoria aurait plusieurs idées en tête, et notamment celle de boucler la signature de Marcelo Gallardo. Un choix totalement validé par Daniel Riolo.

A la fin de la saison 2021-2022, Jorge Sampaoli a décidé de quitter l'OM, et ce, parce qu'il n'était pas satisfait du mercato de Pablo Longoria. Pour remplacer le technicien argentin, le président phocéen a décidé d'accorder sa confiance à Igor Tudor. Toutefois, ce dernier l'a aussi lâché après seulement une saison.

Riolo vote Gallardo pour l'OM

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2024, Igor Tudor n'a pas voulu aller au bout de son engagement. A l'issue de cette saison, le coach croate a annoncé à Pablo LongorIa qu'il voulait faire ses valises et quitter l'OM. Après avoir accepté la décision de son entraineur, le président marseillais a organisé une conférence de presse pour officialiser la nouvelle.

«Si t'arrives à avoir ce coach-là, c'est le jackpot pour l'OM»