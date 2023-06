PSG : Galtier à l’OM, il balance son «rêve» en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son départ du PSG est désormais acté, ne manquant plus que l’officialisation de son départ, Christophe Galtier est déjà annoncé dans le viseur de l’OM pour assurer la succession d’Igor Tudor. Une piste qui fait forcément réagir dans la cité phocéenne. De son côté, Eric Di Meco ne cache pas son emballement à l’idée de voir son ami débarquer.

Après le PSG, Christophe Galtier va-t-il enchaîner avec l’OM ? L’idée n’est pas exclue par Pablo Longoria, à la recherche d’un nouvel entraîneur après le départ d’Igor Tudor. Le président marseillais tient en estime le futur ex-technicien du PSG, qui n’a pas répondu aux attentes lors de sa première saison dans la capitale. Alors que d’autres pistes sont explorées par l’OM, le profil de Marcelo Gallardo étant notamment apprécié par Longoria, Eric Di Meco milite pour Christophe Galtier, qu’il connaît bien.

« Gallardo ? Ça me plaît. Mais il y a Galtier sur le marché »

« Marcelo Gallardo, j’en ai déjà parlé. Ça me plaît. Mais il y a Galtier sur le marché. Même si c’est délicat parce qu’il vient de finir à Paris, ce sera tout de même plus facile pour lui d’être accepté à Marseille en revenant de Paris que ce qui lui est arrivé l’an dernier quand il est arrivé à Paris. Les supporters ? Ils sont contents quand ça gagne, on les connaît. Le football qui emballe les gens, c’est celui qui gagne », a confié l’ancien de l’OM ce jeudi, dans le Super Moscato Show .

« Mon rêve, c’est qu’un jour Galtier entraîne l’OM »