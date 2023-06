Mourinho - PSG : C’est décidé pour son arrivée !

La rédaction

Proche de Luis Campos, José Mourinho a naturellement été cité parmi les pistes du PSG pour remplacer Christophe Galtier. Cependant, comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, l’arrivée du Special One n’est pas envisagée par le club de la capitale, explorant d’autres pistes pour son nouvel entraîneur.

Un an après sa nomination sur le banc du PSG, Christophe Galtier va prendre la porte. Malgré son intention première de poursuivre l’aventure avec lui comme vous l’avait révélé le10sport.com, Luis Campos a informé son entraîneur qu’il ne rempilerait pas pour une saison supplémentaire. Désormais, le club se cherche un nouvel homme capable de gérer un vestiaire de la dimension du PSG, et un nom est rapidement apparu.

Le PSG prépare une surprise pour la succession de Galtier https://t.co/DZ5ZpV7xht pic.twitter.com/jWA5BmoywX — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

Mourinho au PSG, c’est non

Proche de Luis Campos, et alors que son avenir à la Roma s’écrit en pointillé, José Mourinho a été cité parmi les candidats à la succession de Christophe Galtier. Cependant, le10sport.com vous révélait en exclusivité le 8 mai dernier que le conseiller sportif du PSG n’avait pas approché son ami, une information confirmée depuis par Le Parisien .

« L'idée leur a bien été soumise par quelques amis communs, mais... »