L'OM prépare du lourd pour son mercato

Thibault Morlain

Alors que le mercato estival s'apprête à ouvrir ses portes, il faudra s'attendre à de nombreux mouvements du côté de l'OM. Pablo Longoria est au manettes et forcément, on aura un oeil particulier sur les recrues qu'il réussira à faire venir sur la Canebière cet été. Et visiblement, du côté de l'OM, on verrait les choses en grand pour ce mercato.

Cela fait maintenant plusieurs fois que l'OM est l'un des acteurs majeurs du mercato, que ce soit en France ou en Europe. Cet été, cela devrait encore être le cas. A l'approche de l'ouverture du mercato estival, ça s'anime à Marseille. Si le dossier du futur entraîneur fait beaucoup parler, il va également falloir renouveler l'effectif. De nombreux départs sont attendus à l'OM et dans le même temps, il va y avoir des arrivées. D'ailleurs, Pablo Longoria tablerait sur de nombreux renforts pour le groupe phocéen.

L'OM cherche un entraîneur, un champion du monde recalé https://t.co/01fRbnnHTI pic.twitter.com/kwlcP5qr4V — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

Le secteur défensif à refaire à l'OM

A quoi faut-il alors s'attendre pour le mercato estival de l'OM ? Dans le sens des arrivées, L'Equipe annonce ce vendredi du très lourd. Ainsi, dans l'idéal, les dirigeants phocéens voudraient faire venir un gardien pour concurrencer un peu Pau Lopez, un arrière gauche et un défenseur central.

Ça va aussi bouger en attaque

Mais cela ne serait pas tout. Ainsi, au moins un milieu offensif serait également attendu à l'OM. Et il pourrait aussi y avoir un gros chantier en attaque. Mais là, tout dépendra d'Alexis Sanchez, qui ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, lui qui balance toujours entre une prolongation à l'OM ou un départ.