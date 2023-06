Le prochain entraîneur va débarquer, l’OM passe à l’action

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après le départ d’Igor Tudor, l’Olympique de Marseille s’est mis en quête d’un nouvel entraîneur et multiplie les pistes pour trouver l’homme idéal. Marcelo Gallardo figure en bonne position sur la short-list de Pablo Longoria, et le président phocéen aurait entamé les premiers contacts pour s’attacher les services de l’Argentin.

Nommé à la tête de l'OM en remplacement de Jorge Sampaoli, Igor Tudor ne sera finalement resté qu’une petite année sur la Canebière, laissant derrière lui un bilan contrasté, et ce malgré la troisième place marseillaise au classement. Désormais, Pablo Longoria est à la recherche d’un remplaçant capable de s’imposer sur la durée, et les candidats sont nombreux.

Le prochain entraîneur de l'OM va débarquer ! https://t.co/XeQ93T2MTL pic.twitter.com/F2R4Wsdpjz — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

L’OM multiplie les pistes

Le président de l’Olympique de Marseille n’écarte en effet aucune piste pour le poste d’entraîneur, et les cibles sont déjà nombreuses. Parmi les noms figurant sur la short-list de l’Espagnol, celui de Marcelo Gallardo, libre depuis son départ de River Plate en décembre dernier.

Gallardo très apprécié, et contacté