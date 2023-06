Mercato : Le PSG tente un énorme coup de poker

Jean de Teyssière

Le mercato estival ouvrira ses portes en France demain, samedi 10 juin et le Paris Saint-Germain a déjà débuté les grandes manoeuvres. En défense, Milan Skriniar viendra renforcer les rangs et le PSG cible aussi Lucas Hernandez. Problème, ces deux joueurs viennent de subir de graves blessures et leur état de forme n'est pas à 100%. Pareil pour Manuel Ugarte qui lui n'est juste pas un monstre physique. Un véritable pari pour Paris.

Les trois premières recrues du PSG sont déjà connues. Il s'agit de Milan Skriniar, défenseur slovaque qui arrivera libre en provenance de l'Inter Milan. Marco Asensio, libre aussi va rejoindre les rangs du PSG tout comme Manuel Ugarte qui lui aura été acheté 60M€ par le PSG. Du côté des rumeurs, Lucas Hernandez semble être en bonne voie pour venir au PSG. Mais la faible force physique de tous ces joueurs laisse sous-entendre qu'il s'agit d'un véritable coup de poker de la part du PSG.

Skriniar et Hernandez, deux grands blessés

Depuis le mois de février, Milan Skriniar est victime de gros problèmes de dos. Ses douleurs lombaires semblent lui être difficile à faire partir. Il s'est même fait opérer fin avril mais cette opération ne semble pas avoir mis fin à ses problèmes lombalgiques qui semblent être particulièrement tenaces. Pour L'Equipe , il aurait même du mal à revenir à son meilleur niveau. Dans quel état arrivera-t-il à Paris ? Même chose pour Lucas Hernandez. Si son transfert au PSG n'est pas encore acté, le défenseur français du Bayern Munich revient tout juste d'une rupture des ligaments croisés du genou droit lors du premier match de la Coupe du monde en novembre dernier. Il a repris l'entraînement collectif en mai dernier mais la question est la même que pour Skriniar : si transfert il y a, dans quel état arrivera-t-il à Paris ?

Le PSG en grand danger pour Mbappé, une révélation tombe https://t.co/r6ag5gV4zL pic.twitter.com/343RaEeFSc — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

Ugarte, pas un monstre physique