Enorme mensonse du PSG, Galtier hallucine

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la direction du PSG a rencontré Christophe Galtier pour sceller son avenir. Et alors que le club parisien a finalement décidé de se séparer de son entraineur, ce dernier est actuellement sonné. En effet, Christophe Galtier pensait que la dernière réunion avec Luis Campos était programmée pour faire un simple bilan de sa saison.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier ne sera plus l'entraineur du PSG la saison prochaine. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a annoncé au coach français qu'il allait l'évincer à l'intersaison lors de leur dernier rendez-vous, et ce, parce qu'il est apparu fatigué et marqué par sa première année à Paris. Et à en croire Sports Zone , Christophe Galtier ne s'attendait pas du tout à être remercié lors de cette réunion.

Le PSG a menti à Galtier

Selon les informations de Sports Zone , Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi n'auraient pas révélé la véritable nature du rendez-vous. Au départ, les deux dirigeants du PSG auraient vendu une rencontre pour faire un bilan de la saison.

«Sonné», Galtier pense déjà à la suite