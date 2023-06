Viré par le PSG, Galtier va avoir sa chance à l’OM

Axel Cornic

Moins d’un après son arrivée, Christophe Galtier va quitter le Paris Saint-Germain, alors que selon nos informations Luis Campos souhaitait poursuivre avec lui. L’annonce officielle est encore attendue, mais le technicien de 56 ans semble déjà avoir quelques touches pour rebondir à l’étranger... mais également en Ligue 1, avec l’Olympique de Marseille.

Luis Campos était persuadé d’avoir fait le bon choix il y a un an, mais comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com l’aventure parisienne de Christophe Galtier va se terminer. L’ancien de l’OGC Nice et du LOSC va quitter le PSG après une saison extrêmement compliquée, sur le plan sportif comme personnel.

Galtier au Napoli, ou à l’OM ?

Mais où pourrait-il poursuivre sa carrière ? Récemment, Il Corriere dello Sport a parlé d’un intérêt prononcé du Napoli, qui cherche un entraineur après le départ de Luciano Spalletti. Mais le quotidien italien également un intérêt de l’OM, où le poste de coach est vacant depuis la démission d’Igor Tudor.

Pablo Longoria n’est pas insensible