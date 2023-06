C’est confirmé, Mourinho a recalé le PSG

Hugo Chirossel

À la recherche d’un remplaçant à Christophe Galtier, le PSG aurait opté pour Julian Nagelsmann. L’ancien entraîneur du Bayern Munich se rapprocherait sérieusement d’une arrivée dans la capitale française. Cependant, il n’était pas la première option de Luis Campos. Ce dernier se serait heurté au refus de son compatriote José Mourinho.

Un an après s’être attaché les services de Christophe Galtier pour succéder à Mauricio Pochettino, le PSG est de nouveau à la recherche d’un entraîneur. Le club de la capitale a décidé de ne pas poursuivre l’aventure avec le technicien français et tiendrait d’ores et déjà son remplaçant.

Le PSG a contacté trois entraineurs pour l'après-Galtier https://t.co/R7YkwVAUdG pic.twitter.com/II8t3NviLZ — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

Nagelsmann se rapproche du PSG

En effet, Julian Nagelsmann se rapprocherait de plus en plus d’une arrivée au PSG. Démis de ses fonctions au Bayern Munich en mars dernier, l’entraîneur allemand serait proche de trouver un accord avec le club de la capitale, comme l’indique Pedro Almeida sur Twitter .

Campos voulait Mourinho

Cependant, le journaliste portugais indique que Julian Nagelsmann n’était pas la première option de Luis Campos. Dans un premier temps, le conseiller sportif du PSG aurait opté pour José Mourinho, mais ce dernier, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’AS Rome, aurait repoussé les avances du club de la capitale.