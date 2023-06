Mercato - PSG : Un accord est imminent !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une saison difficile, le PSG a décidé de se séparer de Christophe Galtier. Le technicien français a été averti lundi qu’il serait démis de ses fonctions. Pour lui succéder, le club de la capitale pense à Julian Nagelsmann. Les contacts avec l’ancien entraîneur du Bayern Munich sont très positifs et un accord est espéré rapidement.

Le PSG doit passer à autre chose. Même si le titre de champion de France a été décroché, la saison parisienne reste un échec. Il suffit de regarder les parcours en Coupe de France et en Ligue des Champions pour comprendre pourquoi Christophe Galtier ne poursuit pas l’aventure avec le PSG.

Le PSG fonce sur Nagelsmann

Résultat, Luis Campos doit trouver un nouvel entraîneur. Depuis quelques jours, la rumeur Julian Nagelsmann prend de plus en plus d’ampleur, lui qui a été licencié par le Bayern Munich en mars dernier après avoir éliminé… le PSG en C1. Pas de rancœur pour le club de la capitale qui avance bien sur ce dossier.

Les contacts sont très positifs