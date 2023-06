PSG : Une énorme bombe est lâchée sur Thierry Henry

Thibault Morlain

Rien n'est encore officiel, mais Christophe Galtier ne serait plus l'entraîneur du PSG. a va donc bouger sur le banc du club de la capitale et un nom revient sans cesse actuellement : Julian Nagelsmann. Il a d'ailleurs été question d'un incroyable projet avec l'arrivée de l'Allemand et Thierry Henry comme adjoint. Mais voilà que le champion du monde 1998 ne devrait finalement pas venir à Paris.

Après seulement une saison sur le banc du PSG et alors qu'il avait encore un an de contrat, Christophe Galtier se dirigerait tout droit vers un départ. Au terme d'une saison très compliqué pour le club de la capitale, l'entraîneur parisien devrait être remercié. Ça s'agite d'ailleurs actuellement pour la question de son successeur. Libre depuis son départ du Bayern Munich, Julian Nagelsmann ferait office de favoris. Et avec quel staff viendrait-il au PSG ? Un incroyable rumeur parlait d'une association avec Thierry Henry, qui pourrait être son adjoint à Paris.

Thierry Henry au PSG, c'est non

Thierry Henry au PSG, ça a fait énormément parler ces derniers jours. Il était même expliqué que le Français s'était entretenu avec Julian Nagelsmann pour évoquer la paire qu'il pourrait former chez les champions de France. Mais voilà que ce duo ne devrait finalement pas voir le jour. Alors que certains annonçaient que Thierry Henry n'était pas très chaud à l'idée de devenir adjoint au PSG, lui qui préférait un poste de numéro 1 en Angleterre, L'Equipe vient confirmer la mauvaise nouvelle. Ce jeudi, le quotidien sportif est affirmatif : Thierry Henry ne viendra pas à Paris. Alors que la direction parisienne y croyait, l'optimisme ne serait plus du tout de mise actuellement concernant la venue de l'ancien entraîneur de l'AS Monaco.

Quid de Nagelsmann ?

Quid maintenant du sort de Julian Nagelsmann ? Comme précisé par le quotidien sportif, l'Allemand s'était rapproché de Thierry Henry pour qu'il devienne son adjoint. Son arrivée au PSG pourrait-elle alors être remise en question ? Cela n'en prendrait pas le chemin actuellement. Nagelsmann resterait toujours en bonne position pour devenir le successeur de Christophe Galtier. Alors que Luis Campos a déjà rencontré l'agent de l'Allemand, au sein du club de la capitale, on a toutefois fait savoir qu'il existait également des contacts avec d'autres entraîneurs.