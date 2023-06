Incroyable, le prochain entraîneur de l’OM déniché au PSG ?

Axel Cornic

Moins d’un an après son arrivée, Christophe Galtier devrait quitter le Paris Saint-Germain. Selon nos informations Luis Campos souhaitait poursuivre avec lui, mais avec les évènements des dernières semaines une séparation est devenue inévitable. Plusieurs noms sont évoqués au PSG pour le remplacer, mais que va faire de son côté l’entraineur de 56 ans ?

C’est passé inaperçu vu les nombreuses discussions de cette fin de saison, mais Christophe Galtier a remporté son deuxième titre de Champion de France avec le PSG, après celui de 2021 avec le LOSC. Cela ne va toutefois pas lui permettre de sauver son poste, puisque comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com son départ est devenu inéluctable.

Le PSG cherche son nouvel entraineur

Pour le remplacer sur le banc du PSG, de nombreuses pistes semblent être étudiées actuellement, avec RMC Sport ou L’Equipe qui ont notamment parlé d’une arrivée imminente de Julian Nagelsmann. Selon nos informations, cette piste n’est toutefois pas aussi chaude qu’on le pense actuellement ! A noter que l’ancien du Bayern Munich aimerait notamment débarquer avec un certain Thierry Henry dans son staff.

Galtier pourrait retrouver un club dès cet été

Mais que va faire Christophe Galtier ? Car avant son arrivée au PSG et la saison catastrophique qui en a suivi, il était considéré comme l’un des meilleurs techniciens français en circulation. Il Corriere dello Sport a notamment parlé de lui au Napoli et ce mercredi, cette piste est confirmée avec Aurelio De Laurentiis qui cherche un successeur à Luciano Spalletti. Après Saint-Etienne, le LOSC, l’OGC Nice et donc le PSG, la piste napolitaine pourrait être une première expérience à l’étranger pour Galtier.

