PSG : Le clan Thierry Henry sort du silence

Pour assurer la succession de Christophe Galtier, qui est sur le point d'être officiellement remercié, le PSG penserait à nommer le tandem Nagelsmann-Henry. En effet, Julian Nagelsmann pourrait devenir le nouvel entraineur parisien, tandis que Thierry Henry endosserait le rôle de premier adjoint. Contacté, le clan du champion du monde 98 a fait passer un message clair sur le PSG.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier ne sera plus l'entraineur du PSG la saison prochaine. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le technicien parisien était parti pour continuer l'aventure au Parc des Princes. Mais lors de la dernière réunion avec la direction du PSG, Christophe Galtier est apparu fatigué et marqué par ses derniers mois passés sur le banc rouge et bleu. Dans ces conditions, Luis Campos a préféré indiquer la porte de sortie à son entraineur.

Un duo Nagelsmann-Henry au PSG ?

Pour pallier le départ de Christophe Galtier, le Qatar souhaite accorder sa confiance à Julian Nagelsmann. Mais comme annoncé par Le 10 Sport , l'Allemand n'est pas le choix de Luis Campos. D'ailleurs, le clan du Portugais indique que la piste Nagelsmann est « peu probable » .

Le clan Henry évoque le PSG