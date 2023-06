Mercato : Incroyable, il lâche une terrible révélation sur Messi

Thomas Bourseau

Lionel Messi a finalement signé en faveur de l’Inter Miami bien que le FC Barcelone n’ait cessé de lui dérouler le tapis rouge ces dernières semaines. Entraîneur du Barça, Xavi Hernandez affirme que la décision revenait intégralement à Messi alors que ce dernier a confié que son idée originale était de retrouver le FC Barcelone…

Lionel Messi ne reviendra donc pas au FC Barcelone… du moins pour cet été. En effet, alors que la Liga avait donné son aval au Barça pour son plan de viabilité économique. C’est en effet ce que Relevo révélait lundi, précédant une réunion entre Jorge Messi et Joan Laporta au domicile du président du FC Barcelone. A la sortie de l’entrevue en question, le père de Lionel Messi avouait sa confiance quant au retour de son fils au Barça , maintenant qu’il disposait du statut d’agent libre après son départ du PSG.

«La décision dépendait de lui et il était très enthousiaste. Mais la décision lui appartenait»

Néanmoins, par le biais d’une entrevue accordée à Mundo Deportivo mercredi soir, Lionel Messi a annoncé sa signature… en faveur de l’Inter Miami. Par le passé, Xavi Hernandez avait confié que le retour de Messi au Barça dépendait à 99 % de lui.



A l’occasion d’une entrevue avec le journaliste Gerard Romero pour Jijantes FC , l’entraîneur du FC Barcelone a gardé la même discours. « J'étais convaincu que Leo pouvait nous aider beaucoup. La décision dépendait de lui et il était très enthousiaste. Mais la décision lui appartenait. Rien ne changera et il a toujours mon amour et mon soutien. Ces derniers jours, ces dernières semaines, j'ai remarqué que Messi n'envisageait pas clairement son retour. Mais il faut comprendre que ce n'est pas facile d'être Messi. Tout le monde s'intéresse à vous, il n'est jamais tranquille ».

Messi quitte le PSG, cataclysme pour le Qatar https://t.co/Q4mxCqrDew pic.twitter.com/FnRBa5Qm5I — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

«Mon idée était d'aller à Barcelone»