Messi, Neymar, Galtier… Toutes les infos mercato du 8 juin

La rédaction

Alors que le mercato estival va ouvrir ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Messi se justifie pour l’Inter Miami

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Lionel Messi a finalement officialisé mercredi son arrivée à l'Inter Miami. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo et SPORT , l'attaquant argentin a justifié son choix d'avoir finalement recalé le FC Barcelone qui voulait le rapatrier : « Je voulais prendre ma propre décision, en pensant à moi, à ma famille. Bien que j'aie entendu que LaLiga avait tout accepté et que tout allait bien pour mon retour, il y avait encore beaucoup d'autres choses à faire. J'ai entendu dire qu'il fallait vendre des joueurs ou baisser les salaires des joueurs et la vérité, c'est que je ne voulais pas subir cela, ni être responsable de quoi que ce soit. On m'a accusé de beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies dans ma carrière à Barcelone et j'étais un peu fatigué, je ne voulais pas vivre tout cela », confie notamment Messi.



Messi charge le PSG après son départ

Dans ce même entretien aux médias catalans, Lionel Messi raconte son passage mitigé au PSG et avoue qu'il n'était pas forcément heureux en France : « C'était deux ans pendant lesquels je n'étais pas heureux, je ne m'amusais pas, et cela a affecté ma vie de famille, j'ai raté beaucoup de choses de la vie de mes enfants à l'école. À Barcelone, j'allais les chercher, ici je le faisais beaucoup moins, je partageais moins d'activités avec eux », indique Messi.



PSG : Neymar vise un retour au FC Barcelone

Et comme Lionel Messi a donc dit non au FC Barcelone, c'est un autre attaquant du PSG qui ouvre la porte à un retour ! Selon les révélations de SPORT , Neymar aurait proposé ses services à son ancien club après la décision de l'attaquant argentin, lui ne sera pas retenu par le PSG en cas de bonne offre cet été.



PSG : C’est confirmé pour Chelsea et Neymar

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Chelsea discute avec le PSG pour un transfert de Neymar cet été. Une tendance confirmée par la presse anglaise, puisque le Daily Mirro r confirme que Todd Boehly, le co-propriétaire des Blues, aurait effectivement sondée le PSG au sujet de l'attaquant brésilien.



PSG : Galtier dans la short-list de l’OM ?

Alors qu'il s'est vu signifier en début de semaine la fin de son aventure au PSG, Christophe Galtier aurait déjà la cote sur le marché des entraîneurs ! Selon les révélations de La Provence , son nom figurerait d'ailleurs sur la short-list de l'OM, qui se séparer également de son coach, Igor Tudor. Galtier fait partie des nombreuses pistes à l'étude en ce moment, mais aucun contact concret n'a été amorcé avec le futur ex-entraîneur du PSG.



PSG : Thierry Henry ne viendra pas

Annoncé avec insistance au PSG ces derniers jours dans le but de venir épauler Julian Nagelsmann en tant qu'entraîneur-adjoint, Thierry Henry ne viendra finalement pas au Parc des Princes ! L'EQUIPE annonce ce jeudi matin que malgré le rapprochement entre l'entraîneur allemand et l'optimisme de la direction du PSG, l'ancien attaquant de l'équipe de France ne composera pas le staff la saison prochaine.



Guendouzi annonce un rendez-vous décisif avec l’OM

Interrogé par Le Parisien , Mattéo Guendouzi fait le point sur son avenir avec l'OM, lui qui est annoncé sur le départ cet été : « Il va y avoir des discussions importantes avec la direction pour connaître leurs envies et les miennes », indique l'international français, qui aurait conservé une grosse cote en Premier League.



PSG : Nagelsmann fonce déjà sur Lucas Hernandez