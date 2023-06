Guendouzi annonce un gros rendez-vous avec l'OM

Thibault Morlain

Alors que le transfert de Matteo Guendouzi de l'OM ne faisait aucun doute encore récemment, le départ d'Igor Tudor pourrait bien redistribuer les cartes. Et si l'international français restait finalement avec le club phocéen ? On devrait visiblement y voir plus clair prochainement puisqu'il est prévu que Guendouzi rencontre la direction de l'OM.

La saison prochaine, beaucoup de choses vont changer à l'OM, à commencer par l'entraîneur. Igor Tudor a décidé de s'en aller et cela pourrait alors profiter à ceux qui n'étaient pas dans les plans du Croate. On peut alors penser à Dimitri Payet, mais aussi à Matteo Guendouzi. Récemment, il était pourtant question d'un départ de l'OM pour ce dernier.

« Il va y avoir des discussions importantes »

Quid alors de l'avenir de Matteo Guendouzi ? Dans des propos accordés au Parisien , le joueur de l'OM a fait une annonce à ce propos. Il a alors lâché : « Il va y avoir des discussions importantes avec la direction pour connaître leurs envies et les miennes ».

« Toutes les cartes sont rebattues »