Le prochain entraîneur de l'OM va débarquer !

Thibault Morlain

Igor Tudor ayant décidé de claquer la porte de l'OM à l'issue de cette saison, Pablo Longoria se retrouve donc dans une position qu'il connait bien : celle de la recherche d'un nouvel entraîneur. Reste maintenant à trouver l'heureux élu. Marcelo Gallardo pourrait être le sauveur de l'OM et tout pourrait s'accélérer prochainement.

Encore une fois, l'OM doit se trouver un nouvel entraîneur. Après seulement un an sur le banc phocéen, Igor Tudor a dit stop alors qu'il avait encore un an de contrat. Une décision respectée par Pablo Longoria et ses collaborateurs. Désormais, le successeur du Croate est recherché, plusieurs noms circulent et Marcelo Gallardo serait visiblement en bonne position pour débarquer à l'OM.

L'OM cherche un entraîneur, les fake news sont révélées https://t.co/krv9to5hh5 pic.twitter.com/ho6OUEqQXD — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

C'est sérieux entre l'OM et Gallardo

Après une expérience très réussie sur le banc de River Plate, Marcelo Gallardo est aujourd'hui libre et veut retrouver un poste. L'Argentin, passé par le PSG et l'AS Monaco pendant sa carrière de joueur, pourrait donc revenir en Ligue 1 pour entraîner l'OM. Selon les informations de Florent Torchut, journaliste pour L'Equipe , le club phocéen est un sérieux candidat pour Gallardo.

L'Argentin attendu en Europe

Et voilà que tout pourrait prochainement s'accélérer pour El Muneco. En effet, Florent Torchut a précisé que Marcelo Gallardo doit se rendre dans les prochains jours en Europe. De quoi lui permettre de boucler son retour sur un banc de touche ? Plus précisément sur celui de l'OM ? Affaire à suivre...