La bombe est lâchée, un ancien du PSG rêve d'entraîner l'OM

Benjamin Labrousse

C’est désormais acté, Igor Tudor ne sera plus l’entraîneur de l’OM la saison prochaine. Le président Pablo Longoria a annoncé la démission du Croate ce jeudi, et doit désormais trouver très rapidement son successeur. Si Marcelo Gallardo, ancien joueur du PSG est dans le viseur du club marseillais, Eric di Meco affirme que ce dernier aimerait rallier Marseille.

L’été s’annonce brûlant du côté de Marseille. Ce jeudi, l’OM a officialisé un énorme changement puisque le départ d'Igor Tudor a été annoncé. Visiblement épuisé par sa saison chez les Phocéens, l'entraîneur croate pourrait rebondir du côté de la Juventus à en croire la presse italienne.

L’OM pense à Marcelo Gallardo

Désormais, un contre-la-montre est lancé pour la direction de l'OM. L’été s’annonce très long et un entraîneur doit rapidement être nommé au risque de manquer de temps dans la préparation de la saison prochaine. Foot Mercato révélait ainsi que le club marseillais pensait à Marcelo Gallardo (47 ans), ancien joueur du PSG et libre depuis son départ de River Plate en octobre 2022.

Selon Di Meco, Gallardo est intéressé par l’OM