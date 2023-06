Révolution au RC Lens, un mercato de folie réclamé

La rédaction

La saison prochaine sera marquée par le retour du RC Lens en Ligue des champions, près de dix ans après sa dernière apparition. Présent en conférence de presse ce jeudi, Franck Haise a confirmé qu'il sera à la tête de cette équipe, qui devrait connaître quelques modifications lors du prochain mercato; C'est en tout cas le souhait de Seko Fofana, le capitaine nordiste.

Le RC Lens ne terminera pas champion de France, mais le club se satisfait aisément de sa deuxième place, significative de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Mais avec quel visage les Sang et Or disputeront cette compétition ? Présent en conférence de presse, Franck Haise a assuré qu'il serait présent sur le banc, malgré les rumeurs l'envoyant à l'OM. « Je défends l'ambition collective comme manager. j'ai aussi dit que j'étais heureux dans mon poste et sous contrat jusqu'en 2027. Je défends l'ambition collective. J'ai pas dis que je partais. il y a des sollicitations, je réponds. Je le répète, l'ambition collective" du RC Lens, c'est ça qui m'importe le plus » a confié le technicien, qui a discuté du prochain mercato avec ses dirigeants.

Haise annonce la couleur en conférence de presse

Toutefois, Haise n'a pas souhaité en dire plus sur le recrutement lensois. « Je ne vais pas tout vous dire de nos discussions, je ne demande pas d'aller chercher tel ou tel joueur. Je sais ce qu'on peut faire, et le club avance à pleins d'égards depuis plusieurs saisons, mais je sais aussi qu'il faut raison garder, et moi le premier » a confié l'entraîneur du RC Lens.

« Il va falloir être ambitieux »