L'OM a choisi son prochain entraîneur, il répond cash

Jean de Teyssière

Après l'annonce de la démission de Igor Tudor, l'Olympique de Marseille va donc chercher son nouvel entraîneur. Une short-list a été dévoilée et le nom de Marcelino, Vincenzo Italiano ou encore Franck Haise ont été évoqué. Concernant l'entraîneur du RC Lens, tout juste qualifié pour les phases de poules de la Ligue des Champions, il a tenu à réagir aux rumeurs de son départ, martelant qu'il était sous contrat avec les Sang et Or jusqu'en 2027.

Qui sera l'entraîneur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine ? En deux ans, Igor Tudor est déjà le deuxième entraîneur olympien qui démissionne, après Jorge Sampaoli en juillet dernier. L'entraîneur croate a annoncé à ses joueurs ce jeudi matin qu'il ne serait plus l'entraîneur du club phocéen. Pablo Longoria va donc devoir se mettre en recherche de son futur coach.

Franck Haise à l'OM ?

Auteur d'une saison historique avec le RC Lens, les performances de Franck Haise ne sont pas passées inaperçues. De quoi donner des idées à l'OM qui serait, selon des informations de L'Equipe , intéressé par le profil de l'entraîneur normand.

« J'ai aussi dit que j'étais heureux dans mon poste et sous contrat jusqu'en 2027 »