L’OM connaît déjà son prochain entraîneur, l’annonce choc

Nommé entraîneur de l'OM l'été dernier, Igor Tudor va clore une premier saison mouvementée qui pourrait le mener à la démission. Une décision radicale qui placera une nouvelle fois Pablo Longoria dans une situation délicate, le poussant à dénicher rapidement un entraîneur. Mais le président de l'OM semble prêt.

L'été dernier, l'OM avait du faire face à l'annonce inattendue de Jorge Sampaoli, qui décidait de quitter le club phocéen après une saison pourtant très aboutie conclue avec une deuxième place en Ligue 1. Pablo Longoria a donc du se mettre rapidement en quête d'un nouvel entraîneur, et c'est ainsi qu'Igor Tudor a débarqué. Un tour de force de la part du président de l'OM qui pourrait être amené à à reproduire le même schéma dans les prochains jours. Correspondant à Marseille pour RMC , Florent Germain confirme le possible départ d'Igor Tudor.

Le départ de Tudor prend forme

« Ce qui me frappe concernant les récentes interviews d'Igor Tudor, c'est qu'on a l'impression qu'il tire son bilan. En conférence de presse, je l'ai trouvé assez marqué et dans ses mots, on a l'impression que c'est un discours d'au revoir », lance le journaliste pour BFM Marseille avant d'ajouter que Pablo Longoria a très probablement déjà le nom du successeur d'Igor Tudor en tête.

«Longoria sait qui il va prendre si le départ de Tudor se confirme»