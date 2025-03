PSG - Rabiot : L’OM annonce un accord !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La nouvelle en a surpris plus d'un dimanche soir, lorsque les compositions d'équipe ont été communiquées à une heure du fameux Classique entre le PSG et l'OM : Adrien Rabiot a été désigné en tant que capitaine pour l'occasion, un rôle qui revient d'habitude à Leonardo Balerdi. Un choix vécu comme une provocation par bon nombre de supporters du PSG, et Roberto De Zerbi s'en est expliqué en conférence de presse d'après-match. L'entraîneur de l'OM évoque notamment un accord avec l'ensemble du vestiaire pour offrir le brassard à Rabiot.

« Tout le monde était d’accord »

« Quand quelqu’un est en difficulté dans ma famille, dans mon équipe, les autres doivent se serrer contre cette personne, s’unir. J’ai dit à Balerdi que je voulais le faire. J’ai parlé avec tous les joueurs expérimentés. Tout le monde était d’accord. Comme tout le stade l’a sifflé, il est entré avec le maillot de l’OM et le capitanat. C’était beau », a confié De Zerbi, en faisant référence aux attaques dont Adrien Rabiot a fait l'objet de la part des supporters du PSG et à l'accueil très hostile du Parc des Princes à son encontre. L'entraîneur de l'OM avait donc eu cette idée pour afficher l'unité de son vestiaire.

« Ça nous touche tous »

Un discours confirmé ensuite par Amine Gouiri, le buteur de l'OM, au micro de DAZN : « Ça a été décidé avec le coach et les cadres. On connaît Adri, c’était un bon clin d’œil. Vu les chants, etc… Ca nous touche tous, parce qu’on est comme une famille, on est tous ensemble », reconnait l'international algérien, qui tenait également à apporter tout son soutien à Adrien Rabiot.