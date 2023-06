Terrorisé, il a voulu recaler l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 32M€ durant le mercato d'hiver, Vitinha s'est confié sur sa signature à l'OM. Et l'attaquant portugais reconnaît qu'il a été réticent à l'idée de venir à Marseille à cause la réputation de la ville. Finalement, il ne regrette absolument pas son choix.

Cet hiver, l'OM n'a pas hésité à lâcher 32M€, bonus compris, pour recruter Vitinha, devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen. Néanmoins, l'attaquant portugais n'a pas été immédiatement très chaud à l'idée de signer à Marseille. Et pour cause, il reconnaît que la réputation de la ville de Marseille l'a quelque peu refroidi.

Surprise, l’OM passe à l’action sur un dossier inattendu https://t.co/lqC7k6Y4qG pic.twitter.com/rlMKQlqKKK — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

«On m’a dit que c’était une ville dangereuse et compliquée»

« Quand je suis arrivé, on m’a dit que c’était une ville dangereuse et compliquée. Au début, j’étais un peu réticent mais avec le temps - et je ne sais pas si c’est vrai - j’ai vu que ce n’était pas si dangereux que ça », reconnaît-il dans une interview accordée au Parisien .

«Aujourd’hui, je me sens très bien à Marseille»