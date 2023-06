Tudor, Mourinho, Messi… Toutes les infos mercato du 1er juin

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes dans quelques jours, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

OM : Igor Tudor a annoncé son départ à Longoria et aux joueurs

C'est la bombe du jour : Igor Tudor a déjà acté son départ de l'OM cet été. Foot Mercato a révélé que l'entraîneur croate en avait informé sa direction mardi à l'occasion d'une réunion avec Pablo Longoria et Javier Ribalta, et L'EQUIPE confirme cette tendance, précisant même que les joueurs avaient été mis au parfum ce jeudi matin.



PSG : Mourinho met la pression pour son avenir à l’AS Rome

Interrogé en conférence de presse mercredi soir après la finale d'Europa League perdue contre le FC Séville, José Mourinho a fait le point sur son avenir à l'AS Rome, lui qui est annoncé avec insistance dans le viseur du PSG : « Je veux rester, mais mes joueurs méritent plus, je mérite plus. Je ne veux pas me battre plus pour ça. J'en ai marre d'être entraîneur, communicant, le porte-parole du club. (Je veux) rester, mais dans de meilleures conditions pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. Je suis sérieux, j'ai dit il y a quelques mois que si j'avais des contacts avec n'importe quel autre club je le dirais aux propriétaires, je ne ferais rien en cachette. J'ai parlé au club en décembre lorsque le Portugal m'a sollicité. Jusqu'à présent, je n'ai parlé à personne car il n'y a pas d'équipe à qui j'ai parlé. La saison prochaine, on ne jouera pas la Ligue des champions. C'est peut-être mieux. C'est paradoxal, mais on n'est pas prêt pour la Ligue des champions. Il nous reste à nous qualifier pour une compétition européenne, comme la Ligue Europa », indique Mourinho.



PSG : Le père de Messi vend la mèche pour Barcelone

Selon les révélations du journaliste espagnol Gerard Romero, Lionel Messi a tranché pour son avenir, lui qui arrivé au terme de son contrat avec le PSG. Le père de l'attaquant argentin aurait fait savoir à la Liga que Messi souhaitait retourner au FC Barcelone cet été.



PSG : L’Inter Miami passe à l’action pour Messi

De son côté, le média argentin TyC Sports révèle que l’Inter Miami aurait fait parvenir une offre de contrat à Lionel Messi et serait même confiant quant à sa capacité à pouvoir attirer l’attaquant du PSG. Toutefois, Messi attendrait le verdict du FC Barcelone avant de se décider.



L’OM à fond sur Marcelino pour remplacer Tudor ?

L'OM s'active déjà pour remplacer Igor Tudor. Selon les révélations du quotidien espagnol AS , Marcelino serait la grande priorité de Pablo Longoria, un entraîneur que le président de l'OM connait très bien puisqu'il a déjà collaboré avec lui par le passé, au FC Valence.



Real Madrid : Karim Benzema vend la mèche pour son départ

Annoncé de plus en plus proche d'un départ du Real Madrid pour prendre la direction de l'Arabie Saoudite, Karim Benzema aurait déjà confirmé cette tendance en coulisses. Selon The Athleti c, le buteur français aurait d'ailleurs échangé avec un kiné du Real Madrid depuis quelques mois pour qu’il accepte de le suivre en Arabie saoudite si jamais ce transfert se concrétisait.



PSG : Kolo Muani annonce la couleur pour son avenir